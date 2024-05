Szijjártó Péter szerint a srebrenicai ENSZ-határozat veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon.

A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ-határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon

– emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Nyíregyházán.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Magyarország nem támogatta az ENSZ Közgyűlésének azon határozatát, amely a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét.

"Szerintem abban nincsen vita, hogy ami történt Srebrenicában, az egy elképesztően szomorú, tragikus esemény, amelynek elítélése tekintetében egyértelműen kell fogalmazni. Szerintem azt senki nem vitatja, hogy ez egy szörnyű dolog volt, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy soha ilyen szörnyűség a jövőben a világ egyetlen pontján se fordulhasson elő" – mondta.

"De a kérdés nem ez volt. A kérdés az, hogy egy ilyen határozat harminc esztendő múltán, a jelen pillanatban hozzájárul-e a nyugat-balkáni térség nyugalmához és békéjéhez, vagy éppen ellenkezőleg, olyan ellentéteket szít és éleszt újra a Nyugat-Balkánon, amelyek adott esetben az egész térség számára, így Magyarország számára is veszélyesek lehetnek" – tette hozzá.

Szijjártó Péter roppant szerencsétlennek nevezte a határozat időzítését, mivel napjainkban egyébként is békétlenség uralkodik a világban, és most ezzel a szavazással újabb feszültségeket szítanak egy olyan régióban, amely a világtörténelem során nem a nyugalmáról és a stabilitásáról volt híres.

Azt kértük, hogy ezt ne tárgyalja most az ENSZ. Ne hozzuk ilyen helyzetbe a térséget. Ezért szavaztunk nemmel

– szögezte le.

A miniszter arra is kitért, hogy a többség nem is szavazta meg az indítványt, ugyanis 84-en igennel, 19-en nemmel szavaztak, míg 68-an tartózkodtak, azaz összességében 87-en nem támogatták a javaslatot, és több tagállam nem is vett részt a voksoláson.

"Tehát 193 tagja van az ENSZ-nek, 84-en szavazták meg. A kisebbsége az ENSZ tagállamainak" – húzta alá.

A boszniai szerbeketet dühíti, hogy lesz srebrenicai emléknap

Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság államfője így reagált a voksolás hírére:

Majdnem 110 ország a határozat ellen voksolt vagy tartózkodott. Ez a határozat megbukott, és ez azt jelenti, hogy az ENSZ valójában nem támogatta. Nem jártak sikerrel azok, akik kitalálták, hogy a szerbekre ráhúzzák, hogy népirtó nemzet, és az sem sikerült nekik, hogy erkölcsileg diszkvalifikáljanak bennünket

Kiemelte, hogy az amerikaiak majd azt mondják, hogy a 84 támogató szavazat elegendő, de ő erre azt kérdezi: milyen elv alapján az? "Ez így vajon demokratikus volt? Minket nyugaton mindig arról oktatnak, hogy a demokratikus többség azt jelenti: több, mint a teljes létszám fele. Ez pedig nem volt meg. Miért hazudnak?" – kérdezte Dodik.

Aleksandar Vučić szerb államfő egyelőre ennyit tett közzé az Instagram-oldalán: