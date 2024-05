Ezreket lehet spórolni – Már politikusok is ingáznak a határnál az olcsóbb üzemanyagokért

Megtörni látszik a magyar üzemanyagárak csökkenése, ami azt jelenti, hogy drágul gázolaj 2 forinttal drágul. Újságírók annak mentek utána, hogy a magyar ár miként viszonyul a szomszédos országokéhoz.

Az ATV annak járt utána milyen különbségek vannak a magyar és a szomszédos országok közötti gázolajárakban a benzinkutakon. Horvátországban még olcsóbban lehet tankolni – bár azt hozzá kell tenni, hogy most erősödött a magyar valuta. Így körülbelül 70 Ft a különbség a magyar és a horvát ár között. Ha valaki a határ mellől egy nagyobb kapacitású tankkal rendelkező autóval megy ki tankolni, akkor nagyjából 5000 Ft-ot tud majd megspórolni. Akinek dízel autója van, azok közül is sokan járnak át a határ mellől Szlovéniába is tankolni de ilyenkor a nagybevásárlást is itt intézik el.

A kép illustráció Forrás: 123rf.com

A szlovénok kimondottan örülnek a magyaroknak, hisz több autó nagyobb forgalmat jelent, így a bevétel is jócskán növekszik.

Gondola Zsolt Zoárd debreceni önkormányzati képviselő azt állította: ha teheti Debrecenből ő is Romániába jár át tankolni a bevásárlás mellett. Egy tele tankon akár 2000-3000 forintot is lehet spórolni.

"Mindig olcsóbb odakint üzemanyag, mint Magyarországon, ezért én úgy látom, hogy más honfitársaim is ott tankolnak”

– magyarázta.

Ausztriában és Szlovákiában nagyjából hasonló üzemanyagárak vannak, mint idehaza.