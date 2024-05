Versenyfutás az idővel – Gépi lélegeztésre szorulhat a hároméves kisfiú, ha nem kap segítséget

Ha Ádin megkapja az anyagilag elérhetetlennek tűnő kezelést, akkor nagy eséllyel javul az állapota. Ezért most az Egy Lépéssel Több Alapítvány igyekszik segíteni abban, hogy a rendkívül ritka Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú az Egyesült Államokban kaphasson génterápiát.

Ádin betegsége az izomsejtek fokozatos pusztulásával jár, helyüket az izommunkára képtelen zsírszövet és kötőszövet tölti ki.

A most háromesztendős fiú hatéves korára kerekesszékbe, tizenkét évesen pedig állandó gépi lélegeztetésre kényszerülhet a diagnózis szerint. De nem akkor, ha idejében megkapja a remélt kezelést.

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az Egy Lépéssel Több Alapítvány nagykövete, miután találkozott a a Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő kisfiúval és családjával.

Ez a betegség elsősorban fiúkat érint, a világon minden 3600. újszülött szenved benne. A gyermekek eleinte tünetmentesek, általában két-három éves korban jelentkeznek az első, már felismerhető jelek. A betegek várható élettartalma húsz év, de Ádin a kór egy agresszívebb formájával küzd, így gyógykezelés nélkül ennél jóval rosszabbak a kilátásai – számol be a Tények.hu.

A legújabb innovációknak sajnos nemcsak céljuk, hanem többnyire rendkívül magas áruk is van. Ilyenkor közösen segíthetünk! Tudom, sokan merő rációból azt mondják, inkább segítenek többször és többeknek kisebb célok elérésében. Ez is rendkívül nemes, nem véletlen, hogy az Egy Lépéssel Több Alapítvány fő célja is az, hogy bizonyítsa, egy-egy kisebb összeg, egy rezsiszámla kifizetésével is óriási segítséget lehet adni a nehéz helyzetben lévő családoknak. De mindez csak addig érv, amíg személyesen nem ismerkedünk meg egy olyan gyermekkel, mint Ádin. Ekkor rájövünk, az élet minden pénzt megér. Hogy ez a kisfiú boldog és teljes életet élhessen minden erőfeszítést megér