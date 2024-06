Egyenesen Ferenc pápának írtak levelet a győri hívek a plébános eltávolítása miatt

Veres András püspök augusztusi határidővel nyugdíjazta Benkovich Ferenc győri plébánost. A 77 éves pap viszont még szívesen dolgozna. A hívek kiálltak mellette és Ferenc pápának írtak ez ügyben egy levelet.

Benkovich Ferenc győri plébános hívei tömeges jelenléttel és Ferenc pápának írt levéllel jelezték, hogy egyáltalán nem értenek egyet a megyéspüspök döntésével, mivel az a 77 éves pap kényszernyugdíjazásának tűnik – írja a 24.hu.

Ferenc pápának írtak levelet a győri hívek, melyben kérik, hogy a plébánosukat helyezzék vissza szolgálatba/Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini

Veres András püspök ugyanis augusztusi határidővel nyugdíjazta Benkovich plébánost, aki a város egyik legismertebb papja. A szocializmusban az akkor kiépülő lakótelepen építtetett templomot, majd iskolát és idősotthont is alapított.

A hír hatalmas felháborodást okozott Győrben, a hívek nyílt levelet írtak a püspöknek. Kiálltak az atya mellett, aki ugyan túl van a nyugdíjazási korhatáron, viszont szívesen dolgozna tovább a plébániáján.

A hívek annyira felháborodtak ezen, hogy egyenesen Ferenc pápának elküldtek egy levelet, melyben kérték a döntés megváltoztatását:

„[A győri Apor-iskola püspöki biztosi posztjáról történt] kényszerű, megköszönő szó nélküli méltatlan eltávolítása, amely 2022 augusztus végén került kihirdetésre, változást hozott az életében. Ezért merült fel sokakban a kérdés: mi lesz majd ezután, vajon az általa épített templomba is csak nagy ritkán hívják meg, vagy csak meghívásra mehet be, mint ahogyan azt az Apor-iskola intézményében is megélte/megéli?

Dr. Veres András Püspök Úr felé is megfogalmaztuk kérésünket, de Ferenc atyán keresztül elutasító választ kaptunk. Ennek következménye, hogy az egyházközség hívei, illetve az egyházmegyén belüli és kívüli hívek felháborodása fokozódik.

Ezért gondoljuk, hogy a szinodalitás jegyében Önhöz fordulunk és reméljük a közbenjárását. Tudjuk, hogy mik az egyházi szokások, előírások, jogkörök, de úgy érezzük, hogy kérésünkkel nem tétlenkedhetünk.

Egyetlen egy célunk van: kérni, hogy a működő plébániai közösség megtartása és a hagyományok folytonosságának biztosítása érdekében Benkovich Ferenc atya a jelenlegi formában, plébániai kormányzóként kaphasson megbízatást, amíg egészsége engedi a szolgálatát.”