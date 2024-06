Még utoljára kitömik az Európai Parlamentből búcsúzó magyar politikusok zsebét – Extrán jól járnak

Mostani árfolyamon számolva 25 millió forintot kapnak azok a magyar Európai Parlamenti képviselők, akik nem kerültek be a következő ciklusban a brüsszeli testületbe. Az első jelnyelven kommunikáló Kósa Ádám már 2009 óta van kint, ő 61,5 millió forintot kap, de extrán jól járnak a nyugdíjba vonuló politikusok is.

Szép búcsúpénzt vághatnak zsebre azok a magyar képviselők, akik a következő ciklustól már nem lesznek tagjai az Európai Parlamentnek – írja a 24.hu. A lap összesítése szerint az a szabály, hogy az EP-képviselők minden hivatalban töltött évük után egy havi tiszteletdíjat kapnak, amit „átmeneti ellátás” címen kapnak meg. Ezen kívül legalább hat hónapnyi illetményre jogosult minden képviselő.



Rengeteg búcsúpénzt kapnak az Európai Parlamentből távozó magyar politikusok/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Akik csak öt évet töltöttek kint Brüsszelben, azok is fél évi fizetést kapnak búcsúzóul: jelenleg havonta 10 377 euró a képviselői tiszteletdíj (kb. 4,1 millió forint), vagyis a leköszönő politikusok 62 262 eurót, azaz közel 25 millió forintot kapnak. Ez a pénz hét távozó magyar politikusnak jár: Hidvéghi Balázs (Fidesz), Trócsányi László volt igazságügyi miniszter (Fidesz), Tóth Edina (Fidesz), Rónai Sándor (DK), Ara-Kovács Attila (DK), Cseh Katalin (Momentum), Donáth Anna (Momentum), és végül Gyöngyösi Márton (Jobbik).

Járóka Lívia is távozik az Európai Parlamentből. Ő 2004 és 2014 között már ült Brüsszelben, akkor 10 havi fizetésének megfelelő búcsúpénzt kaphatott. 2017-ben, Pelczné Gáll Ildikó lemondása után ismét tagja lett a testületnek, most 7 havi pénzt kap, ami majdnem 30 millió forint. Távozik továbbá Kósa Ádám, az első jelnyelven kommunikáló EP-képviselő is. Ő 2009 óta volt Brüsszelben, így 155 655 eurónyi búcsúpénzt kaphat, ami mostani árfolyamon számítva körülbelül 61,5 millió forint.

Ezen kívül a volt képviselők 63 éves koruktól európai nyugdíjra is jogosultak. Ez minden teljes év után a havi tiszteletdíj 3,5 százaléka. Trócsányi László és Ara-Kovács Attila ez alapján havi 1816 eurós (kb. 720 ezer forintos) nyugdíjat is kap.