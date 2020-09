A helyszínről: Patthelyzet a görög menekülttáborban a tűz után

Egy utazó kollégánk a görög szigetvilág legnagyobb menekülttáboráról.

Továbbra is utcán, fedél nélkül vészelik át az éjszakákat azok a menekültek, akik a görögországi Leszvosz (Leszbosz) szigetén, Moria táborban vannak. Mint ahogy megírtuk, pár nappal ezelőtt tűz ütött ki a táborban, ahol a kivezényelt tűzoltóknak nem csak a tűzzel, hanem a feldühödött és zavarodott menekültekkel is fel kellett venniük a harcot. A kövekkel dobálódzó menedékkérőket végül a rendőrség időközben kivezényelt különleges egységei fékezték meg. A tűzoltóknak az eset után egy nappal is akadt még dolguk, újabb tűz ütött ki, családokat kellett kimenekíteniük onnan.

Lesbos (Leszvosz) szigetén strandoló menekült gyerekek szeptember 15-én – Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

A görög hatóságok időközben több száz menedékkérő befogadására alkalmas kompot küldtek Leszvosz kikötőjébe, de az egyelőre még nem világos, miként fognak feljutni az egykori táborlakók a hajóra, mivel a kikötőbe vezető út a híradások szerint el van torlaszolva, mivel az egyik lap beszámolója szerint a helyiek eltorlaszolták azt.

Arról egyelőre helyi híradások nem szólnak, hogy az esetnek akár migrációs, akár koronavírus kapcsán lennének következményei. A hónap elején Moria táborban regisztrálták az első koronavírussal fertőzött menekültet, egy Szomáliából érkezett férfiról szóltak a beszámolók, amelyek megemlítik, a későbbiekben további 35 pozitív esetet rögzítettek a táborban.

Menekültek a tűz után a szigeten - Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

Technikailag a Moria tábor a koronavírus-járvány kezdete óta zárva van, és az ott lévőket csak a nap bizonyos szakaszaiban engedik ki a táborból, orvoshoz vagy ételt vásárolni. Óránként csak 150 ember hagyhatta el a tábort.

Március eleje óta a szigetre érkező migránsokat karanténba helyezték a moriai lakosoktól távol. A moria tábor erősen túlzsúfolt, körülbelül 13 000 menekült van ott, és a segélycsoportok erősen kritizálták rossz életkörülmények miatt. A tábor eredetileg 3000 fő befogadására alakították ki. A táborban sokan 4-5 éve várnak arra, hogy rendeződjön az ügyük. A segélyszervezetek több ízben felvetették, a görög hatóságoknak olyan szárazföldi táborokba kellene szállítania a menekülteket, amelyek jóval kevésbé zsúfoltak. Feltehetően ez lenne a cél a most oda befutott komp feladata.