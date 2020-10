Kőkemény járványügyi szigorítások jönnek – Bezár egész Európa!

Komoly szigorítások az egész kontinensen.

Új erőre kapott a koronavírus, bezár Európa! Több európai országban is robbanásszerű emelkedésnek indult a fertőzések száma, az új gócpont leginkább Kelet-Közép-Európa lett, de Nyugat-Európából is aggasztó hírek érkeznek. Ennek következtében Franciaország, Németország és Olaszország is durva szigorításokat tervez.

A vírus megfékezése érdekében Franciaországban szombat éjféltől ismét egészségügyi rendkívüli állapotot hirdettek, Párizsban és az elővárosokban, valamint nyolc nagyvárosban – Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier – este 9 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe.

Lengyelországban is szigorítottak: megbírságolják az utcán szájmaszkot nem viselő embereket, akikre 500 zlotyig (mintegy 40,4 ezer forintig) terjedő bírság szabható ki.

Olaszországban keddtől szintén szigorították az óvintézkedéseket. Az egyelőre harminc napig érvényes rendelkezések között szerepel a bárok, presszók, szórakozóhelyek este kilenc órai bezárása, hogy a fiatalok ne gyűlhessenek össze az utcán.

Németországban a leginkább fertőzött térségekben hoztak új, szigorú szabályokat, amelyek a vendéglátóhelyek nyitvatartását és a nem egy háztartásban élők találkozását korlátozzák.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay