Török Gábor szerint eldőlni látszik az amerikai elnökválasztás, kihirdette a valószínűsíthető győztest

Trump vagy Biden? Az elemző megmondta.

Hiába hirdette ki magát győztesnek Donald Trump, ellenfele, a demokrata Joe Biden szívósan kapaszkodik, és maga javára fordíthatja a később megszámlált szavazatokat.



Fotó: Youtube/ATV

Török Gábor elemző Facebook-oldalán osztotta meg, hogyan látja az esélyeket:

Nagyon úgy néz ki, hogy Biden nyer. Nagyon szorosan – már ami az elektori helyeket illeti, hiszen országos összesítésben lehet akár 3 millió felett is az előnye, csak az nem számít. A szenátusban republikánus, a képviselőházban demokrata többség valószínű, bár itt is lehet még változás. A jogi viták elkerülhetetlennek látszanak, nagy valószínűséggel szavazatok is újraszámolnak majd, és minden bizonnyal Trump elnök megépíti a "legyőzni nem tudtak, elcsalták" narratívát. De a lényeg: új helyzet lesz a Amerikában és a világban is – s ha tényleg így lesz, a magyar politikát sem fogja elkerülni