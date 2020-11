Közben Trump ma is "elcsalt választásról" posztolgat a Twitteren.

Melania Trump first lady is csatlakozott ahhoz a belsős csapathoz, akik szerint eljött az ideje, hogy Donald Trump beismerje a választási vereségét – közölték a családhoz közelálló források a CNN-nek.

Bár az elnök felesége egyszer sem kommentálta a nyilvánosság előtt a választási eseményeket, házon belül megosztotta róla a gondolatait.

Korábban Donald Trump veje, Jared Kushner is megkérte már a republikánus jelöltet, ne küzdjön tovább a győzelemért, mert veszített. Néhány nappal korábban, amikor elkezdett kirajzolódni a végeredményt, Trump stábjában állítólag komoly fejfájást okozott, ki mondja el neki, hogy veszíteni fog.

Közben Donald Trump a Twitteren vasárnap is olyan posztokat tett közzé, amelyek arra utalnak, hogy a választásokat elcsalták a demokraták a levélszavazatok manipulálásával.

....Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich