Trump ügyvédjének arcán a sajtótájékoztató közben kezdett lefolyni a verejtékes hajfesték – videó

A bizarr állítások mellé most bizarr látvánnyal szolgált a vezető jogász.

Donald Trump ügyvédének legutóbbi sajtótájékoztatóján sem hangzott el új információ az amerikai elnökválasztáson elkövetett csalásvádról – írja a telex.hu.

A január 20-ig hivatalban lévő elnök és emberei lassan három hete állítják, hogy a demokraták elcsalták a Joe Biden győzelméhez vezető választást, azonban ezt eddig semmivel sem tudták alátámasztani; a bíróságokon pedig közel két tucat keresetüket utasították már el.

Rudy Giuliani, az elnök elsőszámú jogi képviselője, New York korábbi polgármestere ennek ellenére is emlékezetes sajtótájékoztatót tartott. Az esemény helyszínéül szolgáló teremben valószínűleg meleg lehetett, mert Giuliani arcának mindkét oldalán folyt az izzadtság. Ez önmagában még nem lenne izgalmas, azonban Trump ügyvédjének fejéről hajfesték csorgott le a verejtékkel, amire a sajtótájékoztatót közvetítő csapat egyik tagja is felfigyelt, és élő adásban szóvá is tette.

(telex.hu)

Cikk- és címlapkép: Youtube, The Telegraph