Bocsánatot kért.

- nyilatkozta lebukása után Nicola Sturgeon.

- írja a Sky News híre alapján a Telex. Nicola Sturgeonról a skót The Sun közölt fotókat, amelyeken az látszik, hogy egy virrasztáson levette az arcmaszkját. A lap által közzétett fényképen látható, hogy

Skóciában a vásárlók és a személyzet arcának elfedése kötelező a vendéglátóhelyekre való belépéskor, és végig a zárt helyiségben tartózkodás során. Akik megszegik a járványügyi szabályokat, akár 60 font pénzbírsággal is sújthatók.

A hírre reagálva Sturgeon elsimerte, hogy a halotti toron „rövid időre” levette maszkját és elnézést kért.

