Járvány ide vagy oda, több tízezren voltak a csíksomlyói búcsúban szombaton

Az 1989-es romániai rendszerváltás óta egyszer fordult elő, hogy nem tudták megrendezni Csíksomlyón az ötszáz éves múltra visszatekintő zarándoklatot – tavaly, a koronavírus-világjárvány miatt. Idén sem volt biztos, hogy lesz, igazából csak két héttel az esemény előtt dőlt el, hogy meg lehet tartani.

A feltételek is folyamatosan változtak: először úgy volt, hogy csak a csíkszeredai lakosok mehetnek, és rajtuk kívül összesen 22 ezer máshonnan érkező zarándok. A hatóságok részéről felmerült az is, hogy csak oltási igazolvánnyal lehessen részt venni, de ezt az ötletet később elvetették. A külföldiek részvételét először nem engedélyezték, aztán azt mondták, az erdélyi testvértelepülésük keresztaljához csatlakozhatnak a távolról érkezők. Korlátozták azt is, milyen járművel lehet érkezni Csíksomlyóra: autóbusszal nem, de gyalog, szekérrel, személyautóval és vonattal igen.

Ugyan Romániában a köztéren (kevés kivétellel) már nem kötelező a maszkviselés, a zarándokokat arra kérték, mindenki viseljen maszkot és figyeljen a távolságtartásra. A különböző földrajzi régiókból érkezetteket kordonokkal elválasztott területekre vezették.

A Magyar Hang újságírója pénteken érkezett Csíkszeredába, és részletes beszámolója mellé több fotót is készített a manapság rendkívülinek számító eseményről.

