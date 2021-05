Boris Johnson titokban vette el feleségül a tőle 23 évvel fiatalabb szerelmét

Boris Johnson az 56 éves brit miniszterelnök és a 33 éves politikai aktivistaként ismert Carrie Symonds a vasárnapi brit sajtóértesülések szerint titokban összeházasodott – írja a Blikk.hu.



Fotó:AFP

A kormányfő 2019 decemberében jegyezte el.

A két legnagyobb vasárnapi brit bulvárlap, a The Sun on Sunday és a Mail on Sunday beszámolói szerint az esküvőt szombaton tartották meg a Westminster-székesegyházban, az angol-walesi katolikus közösség londoni főtemplomában.

A lapok szerint a ceremónia előkészületei fél évig tartottak, de a tervezést olyan titkolózás övezte, hogy a miniszterelnök és jegyese leendő esküvőjéről még a londoni miniszterelnöki hivatal magas beosztású munkatársai sem tudtak.

Boris Johnson és Carrie Symonds a 30 meghívott vendégnek is csak a ceremónia előtt hat nappal küldte ki a meghívókat.

A The Sun beszámolója szerint a templom látogatóit a ceremónia előtt néhány perccel kérték meg a távozásra, azzal az indokkal, hogy az épületet "lezárják".

Az 56 éves Boris Johnson harmadszor nősült meg, 33 esztendős feleségének – a ki egyébként konzervatív politikai aktivista – viszont ez az első házassága.

Boris Johnson 1987-ben kötötte meg első házasságát Allegra Mostyn-Owennel, akitől 1993-ban elvált, és még ugyanabban évben feleségül vette Marina Wheelert, akitől négy gyermeke született.

A házaspár 2018-ban különvált, és néhány héttel azelőtt váltak el hivatalosan is, hogy Boris Johnson eljegyezte Carrie Symondst.

Carrie Symonds volt szombati házasságkötéséig az első olyan miniszterelnöki élettárs a modern brit politikatörténetben, aki nem a kormányfő házastársaként élt a Downing Street-i hivatalos rezidencián.

Carrie Symonds 2018-tól egy évig a kormányzó brit Konzervatív Párt kommunikációs igazgatója volt, de 2019-ben, amikor Johnsont miniszterelnökké választották, távozott ebből a tisztségből.

Forrás:Blikk.hu

Címlapkép:AFP