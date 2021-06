Erzsébet királynő üdvözli 11. dédunokáját, akit róla neveztek el

Harry herceg és Meghan Markle a királynőről és Diana hercegnőről nevezte el a kicsit, a királyi házban nagy az öröm.

Erzsébet királynő „el van ragadtatva” új dédunokájának érkezésétől – közölte sajtóközleményében a Buckingham-palota. – írja az Index.hu.

Fotó: Michele Spatari / AFP

Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, Lilibet „Lili” Diana Mountbatten-Windsor pénteken délelőtt 11 óra 40 perckor jött világra a Santa Barbara Kórházban 3,2 kilogramm súllyal.

A kicsi Lilibet nevet Erzsébet királynő becenevét kapta, nem csoda, ha Erzsébet királynő úszik az örömben, de gratulált a trónörökös nagypapa Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegné is. És természetesen Harry bátyja Vilmos herceg és a brit kormányfő, Boris Johnson is gratulált.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana

Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH