Az EP megszavazta a nők szexuális és reproduktív jogairól szóló jelentést

Az Európai Parlament csütörtökön 378 szavazattal, 255 ellenszavazat és 42 tartózkodás mellett megszavazta a szexuális és reproduktív jogokról szóló jelentést, amelyben a képviselők hangsúlyozzák, hogy garantálni kell, hogy a nők rendelkezésére álljon a biztonságos és legális terhességmegszakítás.

Az uniós parlamenti képviselők többsége szerint néhány tagállamban még mindig szigorú korlátok közé szorítják a nők abortuszhoz való jogát, aminek következtében a nőknek illegális terhességmegszakításhoz kell folyamodniuk, vagy terhességüket akaratuk ellenére ki kell hordaniuk, ami viszont az emberi jogaik megsértését jelenti. A jelentés leszögezi: az uniós tagállamokban biztosítani kell a terhességmegszakítást, a kérésre történő abortusz legyen jogszerű a terhesség korai szakaszában, ha pedig a terhes nő egészsége vagy élete veszélyben van, akkor azon túl is.

Az abortusz teljes tilalma a nemi alapú erőszak egyik formája – hangsúlyozták a jelentést megszavazó képviselők. Az állásfoglalásban a képviselők sajnálattal állapították meg, hogy az orvosok, illetve az egészségügyi intézmények vallási vagy lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadhatják az abortusz elvégzését, ami viszont nők életét és jogait veszélyezteti.

Az EP azt is sürgeti, hogy a kormányok valamennyi általános és középiskolás számára biztosítsák a tényeken alapuló, életkornak megfelelő, diszkriminációmentes szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos oktatáshoz való hozzáférést, mivel ez jelentős mértékben hozzájárulhat a nemi erőszak és a szexuális zaklatás csökkentéséhez. Emellett arra szólítja fel a tagállamokat, hogy biztosítsanak jó minőségű és korszerű fogamzásgátlási módszereket és eszközöket, illetve nyújtsanak családtervezési tanácsadást és széleskörű tájékoztatást a fogamzásgátlással kapcsolatban.

A jelentés arra is rámutat, hogy a női higiéniás termékeket terhelő adó negatív hatással van a nemek közötti egyenlőségre, ezért felhívták a nemzeti kormányokat, hogy töröljék el a tisztasági termékek adóját, és alkalmazzanak mentességet vagy nullaszázalékos adókulcsot e nélkülözhetetlen és alapvető fogyasztási cikkekre.

Hölvényi György, a KDNP uniós parlamenti képviselője az állásfoglalás megszavazásával kapcsolatban az MTI-nek adott telefonos nyilatkozatában hangsúlyozta: a jelentés önmagában sérti az emberi jogokat, mivel a szólásszabadság korlátozására szólít fel. Mint mondta, az abortusszal kapcsolatos veszélyekről szóló mentális és egészségügyi felvilágosítást gyűlöletbeszédnek és tévesen a nőkkel szembeni megkülönböztetésnek minősíti. Korlátozná továbbá a lelkiismereti szabadságot is azáltal, hogy az abortusz végrehajtásának elutasítását az orvosi ellátás megtagadásával teszi egyenlővé. Emellett figyelmen kívül hagyja a tagországok alkotmányos és erkölcsi hagyományait a terhességmegszakítás határok és korlátok nélküli engedélyezésével.

A képviselő szerint a jelentés hivatkozási alap kíván lenni majd ahhoz, hogy az EP radikális baloldali többsége beleszólhasson a szigorúan tagállami hatáskörökbe, a szülők nevelési kötelezettségeibe, amellett, hogy sérti a magánélethez való jogot is. "Hallatlan, hogy a szélsőséges ideológiákat valló baloldali EP többség első feladata a koronavírus-járvány idején is, hogy áterőltessen egy ilyen jellegű jelentést, amely a tagállamok egészségpolitikával és oktatással kapcsolatos kizárólagos hatáskörébe avatkozik be"- hangsúlyozta Hölvényi György.

