Németországban már biztos, hogy lesz harmadik oltás

Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach

Németországban már elkezdték megtervezni a harmadik oltások beadatását. Ezt az Euronews szerint azután lépték meg, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinafejlesztői közölték, megkezdték a frissítő oltásnak szánt egyadagos termékük bevezetésének előkészítését – írja a 24.hu.

Ezt követően gyorsan reagált a szövetségi kormány, amely szerint a két védőoltás beadása után a járvány megállításához szükség lehet egy harmadikra is, amiről Angela Merkel kancellár és Jens Spahn egészségügyi miniszter már el is kezdte az egyeztetést. Közölték, a német polgárok biztosak lehetnek abban, hogy az immunizáció első hulláma után a frissítő oltáshoz is lesz elég vakcina.

Németországban az új fertőzöttek száma emelkedik, dominánssá vált a vírus delta nevű variánsa, amely ellen egy brit kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinája is megfelelő védelmet nyújt.

