Orbánék komolyan gondolkodóba estek, hogy mit tegyenek az afganisztáni tolmácsaikkal

Magyarország nem fogad be mindenfajta korlátozás nélkül afgán migránsokat – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn, írja az MTI alapján a Telex.

Fotó: MTI/EPA

A Telex emlékeztet arra, hogy 20 év után lezárul az Egyesült Államok katonai szerepvállalása Afganisztánban, ezzel párhuzamosan a tálib fegyveresek vasárnap este már harc nélkül hatoltak be Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket is.

A magyar parlamenti államtitkár arról beszélt a közmédiának, hogy amikor az amerikaiak bejelentették a csapatkivonást, a magyar kormány megfogalmazta, hogy ennek a folyamatnak úgy kell lezajlania, hogy Afganisztán ne válhasson ismét a nemzetközi terrorizmus melegágyává, valamint a tömeges migráció kibocsátó országává.

Magyar Levente megjegyezte, hogy sajnos nem sikerült a világ nagy része által elfogadott és megfogalmazott elvárások szerint végrehajtani a műveletet. A magyar kormány nem hajlandó a magyar emberekkel megfizettetni ennek a hibás geopolitikai döntésnek és az elhibázottan végrehajtott geopolitikai akciónak a következményeit – mondta.

„Nem fogadjuk el” azokat az elvárásokat, kezdeményezéseket, felszólításokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy Magyarország is korlátlanul fogadjon be bárkit, aki Afganisztánt ezekben a nehéz napokban, hetekben el akarja hagyni, mondta, és hozzátette, hogy a nemzetközi közösségben ugyanis „ilyen dokumentumok cirkulálnak”, amelyek arra szólítják fel az egykor Afganisztánban csapatokkal rendelkező országokat, és általában a nyugati országokat, hogy mindenfajta korlátozás és szűkítő kitétel nélkül fogadjanak be afgán migránsokat.

Hozzátette, Magyarország egyetlen esetben mégis kivételt tesz:

komolyan vizsgálják, hogyan tudna segíteni azokon, akik az elmúlt húsz évben tolmácsként vagy más minőségben dolgoztak a magyar csapatoknak.

Mint mondta, kapcsolatban vannak ezekkel az emberekkel, és folyik annak a felmérése, hogyan tudnának segíteni nekik.

Az Egyesült Államok vezetésével 70 ország közös nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentik, hogy az Afganisztánt elhagyni kívánó afgánoknak és nemzetközi állampolgároknak engedélyezni kell a távozást, és a repülőtereknek, valamint a határátkelőknek nyitva kell maradniuk. Ehhez huszonöt európai uniós ország is csatlakozott, kettő uniós tagállam nem írta alá: Magyarország és Bulgária.

Forrás: telex.hu/MTI

Címlapkép: MTI/EPA