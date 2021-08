A tálibok megfenyegették az USA-t: következményei lesznek, ha elhalasztják a kivonulást Afganisztánból

Joe Biden most már nem utasítja el egyértelműen az Afganisztánból való végő kivonulás elhalasztását. Ennek azonban következményei lehetnek.



Fotó: amerikai katonák Afganisztánban, Wakil KOHSAR / AFP

Joe Biden eddig egyértelműen kifejezte, hogy nem szeretné elhalasztani az amerikai csapatok végső kivonását Afganisztánból, ám vasárnapi sajtótájékoztatóján nem is utasította el kategorikusan a dolgot. A tálibok viszont hallani sem akarnak erről, hétfőn következményeket lengettek be, ha az amerikaiak nem tartják be az augusztus 31-i határidőt – írja a telex.hu a Yahoo értesülései nyomán.

Biden korábban azt nyilatkozta, hogy minden amerikait haza fognak juttatni, vasárnap pedig azt mondta, remélik, hogy nem kell meghosszabbítaniuk a határidőt, de folynak tárgyalások arról, hogy meddig jutottak. A későbbi kivonulás főleg a nyugati katonákkal együttműködő afgánoknak lenne érdekük, és a fennmaradó nyolc nap alatt képtelenség lenne mindenkit kimenekíteni.

A tálibok viszont hallani sem akarnak arról, hogy augusztus 31-e után is legyenek még külföldi csapatok az országban.

Szuhail Sahín, a tálibok szóvivője a Sky Newsnak elmondta, hogy ez egy vörös vonal. Mint mondta:

ha az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság több időt akar, hogy folytathassa az evakuálást, a válaszunk az, hogy nem

– ha ennek ellenére maradnak, annak következményei lesznek.

Ugyanez az információ futott be a Reutershez más tálib forrásoktól, kiegészítve azzal, hogy egyelőre senki sem kereste meg őket ilyesmivel.

