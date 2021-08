Pusztít az amerikai hadsereg – amit nem tud elvinni Kabulból, azt használhatatlanná teszi

Az amerikai hadsereg több repülőgépet és páncélozott járművet, valamint egy csúcstechnológiás rakétavédelmi rendszert is használhatatlanná tett a kabuli repülőtéren, mielőtt hétfőn elhagyta volna azt – közölte egy amerikai tábornok.



Kép:Pixabay

Kenneth McKenzie tábornok, a Központi Parancsnokság vezetője elmondta, hogy 73 repülőgépet – amelyek már a Hamid Karzai nemzetközi repülőtéren voltak – “demilitarizáltak”, vagyis használhatatlanná tettek az amerikai csapatok, mielőtt befejezték a tálibok által ellenőrzött ország kéthetes kiürítését.

Ezek a repülőgépek soha többé nem fognak repülni… Soha senki nem lesz képes üzemeltetni őket. A legtöbbjük eleve nem alkalmas a küldetésre. De az biztos, hogy soha többé nem lesznek képesek repülni”

– mondta.

Elmondta, hogy a Pentagon, amely közel 6000 fős támaszpontot épített ki a kabuli repülőtér elfoglalására és üzemeltetésére amikor a légi szállítás augusztus 14-én megkezdődött, mintegy 70 MRAP páncélozott taktikai járművet – amelyek darabonként akár egymillió dollárba (295 millió forint) is kerülhetnek – hagyott hátra, amelyeket a távozás előtt hatástalanított, valamint 27 Humvee-t is.

A járműveket soha többé senki nem fogja használni

– mondta.

Az USA hátrahagyta a C-RAM rakétarendszert is (Counter Rocket, Artillery and Mortar) – tüzérségi és aknavető elleni rendszer –, amelyet a repülőtér rakétatámadások elleni védelmére használtak. Ahogy arról az AFP is beszámolt, a rendszer segített elhárítani az Iszlám Állam hétfői, öt rakétával indított sortüzét.

Úgy döntöttünk, hogy ezeket a rendszereket az utolsó pillanatig, az utolsó amerikai repülőgép távozása előtt is üzemben tartjuk. Egy bonyolult és időigényes eljárás, hogy ezeket a rendszereket leállítsuk. Tehát demilitarizáljuk ezeket a rendszereket, hogy soha többé ne lehessen használni őket

– osztotta meg McKenzie.

Forrás: Liner

Címlapkép: Pixabay