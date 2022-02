A volt ukrán elnök megerősítette: "Kijev szelleme" létezik és tovább szedi áldozatait

Mint kiderült, az úgynevezett 'Kijev szelleme' valóban létezik! Mostanra már több hivatalos forrás is megerősítette a létezését, sőt, volt, aki még képet is megosztott róla.

Petro Porosenko volt elnök úgy döntött, hogy február 24-én, csütörtökön feltölt egy képet a hős pilótáról, aki egymaga 6 orosz kormánygépet lőtt le.

Ez megerősíti azt a felvetést, hogy a "Kijev szelleme" nem csak létezik, de továbbra is aktív a levegőben. Az ukrán főváros egyik legnehezebb éjszakáján ez a pilóta az égen bolyong, újabb áldozatokat keresve.

Egy olyan időszakban, amikor mindenki a hősökért könyörög, ez a szellem egyértelműen arra emlékeztet, hogy a háborúval teli világban még mindig van remény.

Porosenko feltöltött egy képet a pilótáról, aki egy MiG-29-es vadászgépet irányít teljes felszerelésben.

Ugyan nem lehet megerősíteni az arcát vagy a valódi személyazonosságát, de ez a megerősítés az elnöktől valósággá teszi a városi legendát.

Múlt éjszaka folyamán jelentések érkeztek arról, hogy a repülőgép újabb négy helikoptert és egy ejtőernyős-egységet szállító orosz Ilushyn II-76-ost lőtt le a Kijevtől délre fekvő Vasilkyv közelében.

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва». Він викликає жах у ворогів та гордість в українців На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами! З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

Még ha Porosenko volt elnök csak egy általános pilóta képét posztolta is, ez továbbra is reményt ad minden ukrán állampolgárnak, akik most a hazájukért harcolnak. Ezt tweetelte ki:

A képen a 'Kijev szelleme' néven ismert MiG-29-es pilóta látható. Terrorban tartja az ellenséget és büszkévé teszi az ukrán népet. Hat győzelmet aratott az orosz pilóták felett! Ilyen erős védőkkel Ukrajna biztosan győzni fog!

Egy másik bejegyzés szerint az ukrán pilótát Vladmir Abdonovnak hívják, és az eddigi találati listája nem kevesebb mint: