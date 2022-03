Az egyikük életét a golyóálló mellény mentette meg.

Stuart Ramsay és csapata Kijevből Bucha városába tartott hétfőn. Azért indultak útnak, mert azt az információt kapták, hogy a harcok ott lecsillapodtak, így elmehetnek közvetíteni a helyszínre – írja a telex.hu.

A város mindössze 30 kilométerre van Kijev központjától, a csapat ebszámolója szerint mégis órákig kellett utazniuk a lezárt útszakaszok és a gyakori ellenőrzések miatt. Folyamatosan géppuskatűz és tüzérségi ágyúk hangja hallatszott, időnként orosz helikoptereket is láttak, tüzet is nyitottak a Sky-csapattól nem is olyan távoli ukrán erőkre.

Az egyik ellenőrzőpontnál ukrán katonák közölték velük, hogy nem mehetnek tovább, így a csapat visszaindult a fővárosba – ekkor kapták magukat azon, hogy a frontvonalon vannak.

Visszaindultak Kijevbe, amikor egy kisebb robbanást hallottak. Látták, hogy valami eltalálta az autójukat, a kerekük defektes lett. Megálltak, és ekkor indult meg a lövöldözés. Egy lövés beszakította a kocsi szélvédőjét, az operatőr, Richie Mockler a jobb első ülés lábterében kuporgott, amikor teljesen tűz alá vették őket, rengeteg golyó zúdult az autóra. Később az ukránoktól tudták meg, hogy egy szabotőr orosz felderítő osztag állt lesben, ők nyitottak tüzet rájuk. A támadás közben végig forgott az újságírók kamerája, a készült videó itt érhető el.

