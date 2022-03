Moszkvai puccs készül Vlagyimir Putyin ellen?

A napokban több ukrán hírportál arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hivatalos forrásai szerint Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter katonai puccsot készít elő Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

Erről a Twitteren James Pacileo újságíró írt, aki szerint az orosz államfő és a hozzá közel állók között egyre növekvő fizikai távolságtartás a zárt ajtók mögötti beszélgetéseken mind azt sugallják, hogy Putyin félelme nem véletlen, hiszen ő is tudja, hogy a mostani helyzet következménye könnyen vezethet egy „cseréhez” az orosz vezetés legfőbb szintjein.

United States admits that Sergei Shoigu is planning a military coup against Putin. The bunker dictator is seriously afraid of this.

It is assumed that soon Shoigu will be imprisoned for corruption or treason. pic.twitter.com/9PS8PrhCwc