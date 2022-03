Oroszország elismerte: Putyin hazudott az egész világnak

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy sorkatonákat Ukrajnába vezényeltek az ország február 24-én indított megszállásakor.

Néhány nappal ezelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnök kifejezetten tagadta, hogy sorkatonákat is bevetnének Ukrajnában, közben a Twitteren folyamatosan terjedtek azok a videók, amelyeken elfogott sorkatonák vallották be, azt hitték, hogy hadgyakorlaton vannak.

Oroszországban minden 18 és 27 éves kör közötti férfi számára kötelező a sorkatonai szolgálat, bizonyos kivételekkel.

A védelmi minisztérium azt ismerte be, hogy néhány orosz sorkatonát túszul ejtettek az ukránok, és úgy fogalmaztak, mintha részben számukra is meglepetés lett volna, hogy az Ukrajnába küldött inváziós csapatokban sorkatonák is vannak.

Sajnos több tényt is felfedeztünk a sorkatonák jelenlétéről az ukrajnai különleges katonai műveletben részt vevő egységekben

- közölte az orosz védelmi minisztérium.

A minisztérium szerint a sorkatonákat azóta kivonták Ukrajnából.

Forrás: BBC