Gyerekklinikát bombáztak az oroszok, Zelenszkij szerint milliók halhatnak meg Ukrajnában – ez történt délután az orosz-ukrán háborúban

Ahogy arról már többen beszámoltak, találat ért egy szülészeti és gyerekklinikát Mariupolban, a támadásban legalább 17-en megsérültek.

A helyszínen készült képek óriási pusztításról árulkodtak.

Mariupolban egy egyetemi épületet és a városi tanács egyik épületét is találat érte. Az eset után a WHO azt közölte, hogy eddig már 18 egészségügyi létesítményt vagy dolgozót ért támadás Ukrajnában, jelenleg is folyik a nyomozás, hogy háborús bűnökért felelősségre vonható-e Oroszország.

A fő egészségügyi kihívások közé tartozik a hipotermia és a fagyás, a légzőszervi megbetegedések, a szív- és érrendszeri betegségek és a rák kezelésének hiánya, valamint a mentális egészségi problémák

– mondta a WHO igazgatója.

A légtér egyszer úgyis le lesz zárva, de addig Ukrajna milliókat fog elveszíteni

– mondta a Sky News-nak hosszabb interjút adó Volodimir Zelenszkij Kijevben, hozzátette, hogy az oroszok azt akarják, úgy érezzék magukat, mint az állatok.

Körbeveszik a legnagyobb ukrán városokat, hogy a lakosok ne jussanak élelemhez.

A kérdésre, hogy hogyan lehetne ezt megállítani, Zelenszkij azt mondta, hogy ezt az egészet egyedül nem tudják megállítani. Csak akkor lehetséges ez, hogy ha a világ összefog Ukrajnáért.

Zelenszkij nem azt akarja, hogy háborúba induljanak az országok, hanem hogy zárják le a légteret.

Közben Vlagyimir Putyin az ukrán nacionalistákat okolta Olaf Scholz német kancellárnak a sikertelen evakuációs akciókért.

Petro Porosenko volt ukrán elnök arra figyelmeztette a világot, hogy ne bízzon Putyinban.

Több helyen szerdán is le kellett állítani a civil lakosság evakuálását a folytatódó orosz bombázás miatt, de így is 40 ezer embert sikerült a különböző városokból kimenekíteni.

Forrás: telex/Sky/Twitter