Saját étteremláncot terveznek az oroszok a McDonald's helyett, már logó is van

Oroszországban múlt héten bezárták az összes McDonald's éttermet, de már meg is van, mivel pótolnák azokat.

Fotó: AFP

Az orosz parlament szóvivője már tett is egy javaslatot egy új, orosz gyorsétteremlánc létrehozására, amivel pótolnák a nyugati márkát. A védjegyét már be is jegyezték, itt van a Mekire azért elég erősen hasonlító logó is.

The Russian fast-food chain that Russian parliament's speaker has proposed replace @McDonalds has filed for this trademark. Not kidding. pic.twitter.com/6GAUNnbHVm — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022

Forrás: Telex.hu