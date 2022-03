A pusztulás elképesztő.

Fotó: BBC

Mára egyértelművé vált, hogy Mariupol az egyike Ukrajna azon városainak, amelyet a leginkább tönkre fog tenni az orosz invázió. Az egykor négyszázezres városban zajlanak most a leghevesebb utcai csaták, az épületeket pedig több mint három hete ütik különböző tüzérségi lövegekkel – írja a 444.hu. Természetesen nemcsak katonai, hanem civil célpontokat is bombáznak, volt köztük szülészeti klinika és gyermekkórház is.

Mindez pokoli pusztítást végzett, amit most egy újabb drónfelvétel mutat be. A BBC közzétette a teljes felvételt:

Forrás: 444.hu

Fotó: BBC