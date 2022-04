Mégsem úgy vannak a gázárak, ahogyan azt Putyin állította

Vlagyimir Putyin állításával szemben Magyarország januárban nem a piaci ár ötödét, hanem pontosan a piaci árat fizette az orosz gázért – derültk ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által most frissített, januári adatok alapján.

Mint emlékezetes, Vlagyimir Putyin Orbán Viktor február 1-i, utóbb fiaskónak bizonyult moszkvai „békemissziója” nyitányaként bejelentette: Magyarország a piaci árnál ötször olcsóbban kapja tőlük a gázt. Putyin egyébként más államok kapcsán is több alkalommal élt már hasonló, egy eladó részéről meglehetős életszerűtlen kijelentéssel. Így tavaly év végén a németek gáztarifájáról is állította, hogy az a piaci harmadára, sőt, hetedére rúg. Lapunk szakértői mindazonáltal a kijelentés megalapozottságát illetően már akkor szélsőséges hitetlenségüknek adtak hangot. Putyin közlésvágyát ugyanakkor látszólag könnyíti, hogy az új, kétoldalú magyar-orosz gázszerződés tavaly szeptemberi megkötésekor a felek – úgymond szokás szerint – titkosították a megállapodást, így az aktuális magyar tarifákat és annak kiszámítási képletét is. Vagyis bármely politikus mondhat róla, amit akar, az állítások úgysem ellenőrizhetők.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Ugyanezen elv mentén Orbán Viktor és a kormány többi illetékese is – mindennemű konkrét bizonyíték nélkül – úgy nyilatkozott, hogy az októbertől életbe lépett új, 10+5 éves szerződés sokkal kedvezőbb az előzőnél, illetve „biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását”. Igen ám, de korábban szakértők felhívták a figyelmünket: az orosz gázbehozatal a KSH külkereskedelmi adatbázisában nyilvántartott havi pénzbeni ellenértékének, illetve mennyiségének hányadosa lényegében – de ívében mindenképp – kiadja a magyar nagykereskedő által az oroszoknak fizetett gázárat. (A becslés pontossága nem függ az orosz Gazprom hazai ügyfelei számától. Az orosz állami monopólium ugyanis a magyar kereskedőknek csakis egyforma áron adhatja a gázt. ) Minderre alapozva a Fidesz-propaganda Putyin látszólagos állítását tényként idéző reklámokat is gyártott.

Ezzel szemben a nyilvántartások mélyéről kitúrható valóság, hogy januárban a központi magyar gáznagykereskedő a KSH-nál terajoule-ban megadott gázmennyiségből kiindulva szinte fillérre az irányadó, ttf nevű holland tőzsde árát, ezer köbméterenként átlag 861 eurót fizethetett a gázért. (Egész pontosan ezer köbméterenként 32 eurócenttel kevesebbet.) A lehetséges becslési pontatlanságok ellenére ez alapján bizton állítható, hogy Putyin februárban valótlanságot állított. Mindazonáltal a méltányosság kedvéért mindenképp megjegyzendő, hogy májustól decemberig még nőtt az olló Magyarország orosz gázára és az irányadó tőzsde között, mégpedig a mi javunkra. Egész odáig, hogy decemberben a különbség – frissített számításaink szerint – meghaladta az ötven százalékot. Ugyanakkor ennél többre sosem rúgott. Úgyszintén érdemes megjegyezni, hogy míg 2021 áprilisa előtt az oroszok a tőzsdei árnál többet kértek tőlünk a gázért, azt követően az arány megfordult. Ezért hat furán, hogy januárban tarifánk gyakorlatilag visszaemelkedett a tőzsdei szintre. Ráadásul lapunk korábbi kutatásai szerint két hónapos elcsúsztatással Magyarország orosz gáztarifájának íve már szinte résmentesen követi a holland tőzsdei árat. Magyarán erősen valószínűsíthető, hogy az orosz fél nem kedvezménnyel, csupán két hónap haladékkal vasalja be tőlünk a tőzsdei árat. Ugyanakkor itt is megjegyzendő, hogy decemberben a két hónapos elcsúsztatást figyelembe véve is jelentős, 40 százalékos kedvezményt kaptunk a tőzsdei árhoz képest. Igaz, ilyen „bőkezűségben” se előtte, se azóta nem részesültünk.

