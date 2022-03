Újabb 180 fokos fordulatot vett Putyin a gázellátás leállításának ügyében – itt vannak a részletek!

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökig adott határidőt, hogy a gyakorlatilag az egész orosz gázexportot bonyolító Gazprom csak rubelben fogadhat el kifizetéseket a szállítmányokért, most mégis rábólinthatott az utolsó pillanatban, hogy eurós tranzakciókat is elfogadhat a cég. De csütörtökön meg is jött a fordulat az ügyben.

Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP

A napi.hu cikke szerint az orosz vezető szerint a pénzt a szankciók által nem érintett Gazprom Bankba fizetik be, majd rubelben utalják át Oroszországba – olvasható egy német kormány közleményében a Deutsche Welle szerint. Lényegében ez azt jelenti, hogy nem kell leálljon az EU-ba irányuló gáztranzit és a tagállamoknak sem kell rubelben fizetniük.

Olaf Scholz hivatala szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte a német kancellárral telefonos egyeztetésükön, hogy az európai vállalatok továbbra is euróban vagy dollárban fizethetnek. Maga a Gazprom bankja utalja majd rubelben a pénzt Oroszországba.

„Scholz a beszélgetés során nem értett egyet ezzel az eljárással, hanem írásbeli tájékoztatást kért, hogy jobban megértse az eljárást” – tette hozzá a német közlemény. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin azt mondta Scholznak, hogy „a meghozott döntés nem vezethet az európai importőr cégek szerződéses feltételeinek romlásához”.

A rubelfizetésre vonatkozó orosz követeléseket azzal is igyekezett igazolni, hogy a Kreml álláspontja szerint „a nemzetközi jog normáinak megsértésével az Európai Unió tagállamai befagyasztották az orosz jegybank devizatartalékait”. A Kreml közölte, hogy a két vezető megállapodott abban, hogy mindkét ország szakértői további megbeszéléseket folytatnak az ügyben.