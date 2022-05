Az afgán menekülteket kiköltöztetik Németországban, hogy ukrán menekültek jöhessenek a helyükre

Az afgán menekültek nagyon kellemetlen helyzetben találták magukat, amikor szociális munkások kopogtattak be az állam által biztosított szálláshelyük ajtaján, gyakran csupán 24 órát adva nekik arra, hogy összepakoljanak.

Fotó: Ed JONES / AFP

Két hónappal azután, hogy az orosz hadsereg háborút indított Ukrajna ellen, a Foreign Policy egy olyan riportot közölt, amely szerint a Berlinben élő afgán menekülteket az állam által biztosított szálláshelyeik elhagyására kérik, hogy ukrán menekülteket költöztessenek be a helyükre – őket pedig másik városrészbe, vagy akár másik településre is átküldhetik.

Április végéig több mint 5,3 millióan menekültek el Ukrajnából az ENSZ adatai szerint. Bár a legtöbb ukrán menekültet a megtámadott állammal szomszédos országokban vették nyilvántartásba – Lengyelországban 2,94 millió, Romániában pedig közel 800 ezer főt –, a Deutsche Welle szerint a háború kitörése után másfél hónappal, április elején már Németországban is 316 ezer ukrán menekültet regisztráltak.

Ezek a számok Németország vonatkozásában akkor válnak igazán sokkolóvá, ha figyelembe vesszük, hogy a Világbank adatai alapján 2020-ban összesen 1,21 millió menedékkérőt tartottak nyilván az országban.

A 24.hu cikke szerint már ez az adat is jól mutatja, hogy a németek eddig is rengeteg menekülő embernek igyekeztek segíteni, akik a polgárháború sújtotta Szíriából, a tálibok uralta Afganisztánból (ahonnan a radikálisok augusztusi hatalomátvétele miatt 12 ezer menekültet reptettek ki a németek), Észak-Afrikából, a Közel-Keletről és hasonlóan távoli helyekről érkeztek –, de az újabb, ezúttal ukrán menekülthullám már a segítségkérők létszámából fakadóan is felkavarhatta az Európában a háború február 24-i kitöréséig a legtöbb embert befogadó Németország bevándorlási rendszerét.