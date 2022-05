Átélhették, amit az ukrán lakosság nap mint nap megtapasztal.

Nicholas Kamm / AFP

Az ENSZ menekültügyi ügynökségének küldötteként érkezett Ukrajnába Angelina Jolie – adta hírül a telex.hu. A színésznő Lviv városában tartózkodik, ahol a helyi állomáson találkozott a menekültekkel.

Jolie beszélgetett a helyi segítőkkel, köztük pszichiáterekkel, akiktől megtudta, hogy naponta 15 emberrel kell beszélniük, és a menekültek között sok a 2-10 éves gyerek. A színésznő többükkel közös fotókat is készített.

Az eseményt aztán megszakította egy légvédelmi sziréna, Jolie és segítői pedig hamar elsiettek a helyszínről egy várakozó autóba. Erről videó is készült, a feltöltő pedig azzal a szöveggel posztolta ki, hogy így legalább mindenki tisztában van vele, min kell minden nap keresztülmennie az ukránoknak az orosz invázió miatt.

#Ukraine This video is important to understand what Ukrainians go through every day in the country. Angelina Jolie is running with volunteers and other people to hide because of the threat of a missile attack pic.twitter.com/b9qEriJVRs