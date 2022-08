Hátborzongató szimuláció: így érintené Magyarországot, ha katasztrófa történne a zaporizzsjai erőműben

Fél Magyarországot is akár beterítheti a radioaktív felhő, ha háborúban felrobban Európa legnagyobb atomerőműve.

Az egyre feszültebbé váló konfliktus és az elmúlt napok extrém időjárási viszonyai komoly veszélyt jelenthetnek, ha bekövetkezne a legrosszabb forgatókönyv. Az Ukrán Hidrometeorológiai Intézet tudósai egy atomkatasztrófa sugárzási terjedését szimulálták.

Fotó: Wikipedia

Korábban a Blikk.hu is írta róla, hogy a tudósok vészjóslata szerint az erőmű felrobbanása esetén az elmúlt napok időjárási viszonyai a radioaktív szennyeződést északra, egészen pontosan a Balti-tengerig terelnék. Ez súlyos problémát idézne elő: útközben Észtországot, Lettországot, Litvániát és Lengyelországot, valamint Fehéroroszországot is beterítheti a halálos felhő, Nyugat felé haladva pedig Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia, Csehország és Magyarország területét is nagyban érintené a szennyezés.

A tudósok által elkészített szimulációt a Twitteren is közzétették. A videó mindössze alig tíz másodperc, de még így is hátborzongató képet fest. A látottak alapján az mutatkozik, hogy Magyarország területének felét a Duna vonalától keletre, javarészt Pest megye felét, Kelet-Magyarországot egészét, így például az Alföldet beterítené a radioaktív felhő.

A felvételt a Blikk.hu cikkében tudják megtekinteni.