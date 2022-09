Először beszél Moszkva vereségről a háború kezdete óta

Az orosz–ukrán háború február 24-i kirobbanása óta Moszkva először beszélt nyíltan vereségről, még ha csak egy adott területre vonatkozóan is tette most. Az Institute for the Study of War (ISW) kedd esti (magyar idő szerint már szerda hajnali) friss jelentésében az áll, hogy a harkivi területen végrehajtott ukrán ellentámadás orosz vereséget hozott.

Ukrán katonák egy harcjárművön a napokban felszabadított területek egyikén a kelet-ukrajnai Harkiv megyében 2022. szeptember 12-én. Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó szerint az orosz megszállókat visszaszorító ukrán erők a frontvonal egyes szakaszain már elérték az orosz államhatárt. MTI/AP/Kosztyantin Liberov

Az ISW-jelentés szerint mind a Kreml tisztviselői, mind az orosz állami média és annak propagandistái a harkivi vereség okait keresik, ami éles váltás a korábbiakkal szemben, amikor csak kitalált vagy erősen eltúlzott orosz sikerekről lehetett hallani a frontról, azokról sem sokat – írja a Telex.

A jelentés kiemeli, hogy sem Kijev, sem a Kígyó-sziget kapcsán nem beszéltek vereségről, akkor a Donbaszra koncentrálásként keretezték az ukrán fővárostól való visszavonulást, a Kígyó-sziget átadását pedig puszta jószándékként.

Eredetileg az orosz védelmi minisztérium most is hasonlóra készült, azt tervezték, hogy a helyi orosz haderők átcsoportosításával magyarázzák a fejleményeket, de ez gyors és heves kritikát kapott online. Ezután kénytelenek voltak változtatni a narratíván, főleg, hogy már a Kreml TV is a vereség beismerését követelte.

