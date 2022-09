Egy orosz radikális szerint Putyint a saját "udvaroncai" végezhetik ki

Ez történt az orosz-ukrán háborúban vasárnap.

A privatbankar.hu a Guardian percről-perce tudósítása és Káncz Csaba újságíró Facebook-bejegyzése alapján összeszedte, mi is történt az orosz-ukrán háborúban vasárnap.

Szergej Sojgu védelmi miniszter és Vlagyimir Putyin elnök 2017-ben egy szentpétervári rendezvényen

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC BY 4.0/kremlin.ru

A brit védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy feltételezhetően a Kelet-Ukrajnában elszenvedett kudarcok miatt az oroszok az utóbbi egy hétben ismételten fokozták a civil célpontok, lakossági infrastruktúra elleni támadásokat (erről bővebben itt írtunk). Ehhez kapcsolódó hír, hogy öt civil halt meg orosz támadásokban a kelet-donyecki régióban az elmúlt nap folyamán, Nikopolban pedig több tucat lakóéületet, gázvezetéket és villanyvezetéket ért sérülés az orosz támadások miatt.

Igor "Sztrelkov" Girkin orosz radikális megmondóember (és veterán katona) szerint Putyint a saját "udvaroncai" végezhetik ki.

Lengyelország és a balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) megtiltották az oroszok belépését az országaikba. Az oroszok akkor sem léphetnek be az országok területére, ha egy másik schengeni állami által kiadott turistavízummal rendelkeznek.

Az ukrán hadsereg közlése szerint több orosz támadást is visszavertek Harkiv régióban keleten és Herszon régióban délen, valamint a délkeleti Donyeck egyes részein. Azt is leírták, hogy az ukrán csapatok előrenyomultak az Oskil folyó keleti partjához Harkiv régióban, és hogy a folyó keleti partját már ők ellenőrzik.

Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette szokáso éjszakai videóbeszédében, hogy nem hagyják abba a harcot az Oroszország által elfoglalt ukrán területek visszaszerzéséért. Arra is kitért, hogy egyesek úgy gondolhatják ,az előző hetek sikerei után most egyfajta szünet állt be, de közben zajlik már a felkészülés a következő sorozatra. Az elnök szerint Ukrajnának szabadnak kell lennie teljesen, utóbbival valószínű, hogy a Krím-félszigetre célzott, melyet Oroszország 2014-ben szakított el Ukrajnától.

Az ukrán hadsereg közölte, az oroszok iráni támadódrónokat használ, több ilyennek találták meg a maradványait a kelet-ukrajnai területeken. A fegyveres erők vezérkara azt is közölte, hogy az elmúlt 24 órában az ukrán légierő 20 légicsapást hajtott végre orosz erődök és más megerősített célpontok ellen.

A grúz elnök (Salome Zourabichvili) bírálta Oroszországot, miután a múlt héten Izjumban tömegsírokat fedeztek fel. A grúz elnök szerint ezekre a háborús bűnökre az igazságszolgáltatásnak kell választ adnia.

Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau az Izjumban felfedezett tömegsírok kapcsán arról beszélt, hogy ezek Oroszország háborús bűneinek bizonyítékai.