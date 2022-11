A finn miniszterelnök megsürgette Magyarországot és Törökországot, hogy írják már alá a svéd és finn NATO-csatlakozást

Sanna Marin szerint fontos lenne, ha ez minél előbb megtörténne.

A Reuters nyomán számolt be arról a Telex, hogy egy keddi sajtótájékoztatón arról beszélt Sanna Marin finn miniszterelnök, hogy fontos lenne, hogy Magyarország és Törökország minél hamarabb ratifikálja Svédország és Finnország NATO-csatlakozási kérelmét. Ez a két NATO-tagország ugyanis még nem szavazta meg a két csatlakozni kívánó észak-európai ország kérelmét.

Ulf Kristersson svéd, Sanna Marin finn, Jonas Gahr Store norvég, Katrin Jakobsdottir izlandi és Veronica Thörnroos alánlandi kormányfő sajtótájékoztatón vesz részt a miniszterelnökök és kormányfők találkozója után az Északi Tanács 74. rendes ülésszakán Helsinkiben, Finnországban 2022. november 1-jén.

Fotó, címlapkép: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP

- mondta el Sanna Marin a Reuters cikke szerint az észak-európai államokat tömörítő Északi Tanács (Nordic Council) Helsinkiben tartott ülését követő közös sajtótájékoztatón. (Az ülésen Sanna Marin finn, Katrin Jakobsdottir izlandi, Jonas Gahr Stoere norvég, Ulf Kristersson svéd és Veronica Thrönroos åland-szigeteki miniszter vett részt.)

A finn és svéd kormányok is megerősítették a múlt héten, hogy egyszerre akarnak belépni a NATO-ba, amely felé májusban adták be a csatlakozási kérelmüket az orosz-ukrán háború és az orosz fenyegetés miatt. Törökországnak ugyanakkor fenntartásai támadtak, leginkább Svédországgal szemben, a török kormány állításai szerint ugyanis terrorista szervezeteknek nyújtanak menedéket.

Június végén aztán a török fenntartások ellenére a NATO harminc tagországa is támogatta a finn és svéd csatlakozási kérelmet, amelyek véglegesítéséhez az érintett tagországok törvényhozási jóváhagyása is kell – emlékeztet a Telex.

A cikk szerint Magyarország és Törökország esetében ez a jóváhagyás még nem történt meg. Magyarországon Szijjártó Péter külügyminiszter már július 14-én benyújtotta az országgyűlésnek a svéd és finn csatlakozásról szóló törvényjavaslatot, ám azóta sem került napirendre ez a parlamentben. A lap szeptemberi kérdésére az országgyűlés sajtóosztálya azt válaszolta, hogy az őszi ülésszak napirendjén fog majd szerepelni a ratifikáció ügye.

Tompos Márton (Momentum) azt derítette ki, hogy a kormány azért nem vette még napirendre a svédek és finnek NATO-csatlakozási ügyét, mert "még folyik a társadalmi egyeztetés” – olvasható a cikkben, amely kitért arra is, hogy Gulyás Gergely miniszter az október 22-ei Kormányinfón arról beszélt, az őszi ülésszak december közepéig tart, "jó eséllyel" addig a magyar kormány ratifikálni fogja a csatlakozási javaslatot.

A lap emlékeztet rá, hogy Sanna Marin az október végi EU-csúcs előtt egy interjúban arról beszélt, hogy Orbán Viktorral és Recep Tayyip Erdogan elnökkel is egyeztetett országa NATO-csatlakozásáról, és nem számít akadályokra a két ország részéről. A svéd külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy hamarosan lezárul a ratifikációs folyamat, mert a magyar parlamenttől nem látják semmi jelét annak, hogy ne pozitív választ kapjanak a csatlakozásra.

A hvg.hu Sanna Marin keddi megszólalása kapcsán kitért rá, hogy Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a Twitter-oldalán írt arról (a lap fordítása szerint), hogy "jó beszélgetést folytattam Sanna Marin finn és Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel ebben a kritikus időszakban. A NATO meghívottjaként Finnország és Svédország bebizonyította, hogy minden országnak joga van a saját útját megválasztani. Oroszországnak tiszteletben kell tartania más országok jogait, és abba kell hagynia az ukrajnai agresszív háborúját".

Good calls with PM @MarinSanna & @SwedishPM Ulf Kristersson at this critical time. As #NATO invitees #Finland & #Sweden have proven that it's every country's right to choose its own path. #Russia must respect the rights of other countries & stop its war of aggression in #Ukraine.