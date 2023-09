Videón rögzítették, ahogy az ukrán rakéta becsapódik az orosz Fekete-tengeri Flotta főhadiszállásába

A támadás még péntek napközben történt. A videók későn este jelentek meg arról, ahogy ukrán rakéták csapódnak az orosz Fekete-tengeri Flotta főhadiszállásába.



Fotó: Twitter

Péntek délután az ukrán légierő hivatalosan is elismerte, hogy ők felelősek az orosz fekete-tengeri flotta szevasztopoli főhadiszállására mért rakétacsapásért. A Kyiv Post szerint a pénteki támadás után a légierő szóvivője, Jurij Ignat később arról beszélt: azt remélte, hogy ennél nagyobb lyukat sikerül csinálni a flotta főhadiszállásán – írja a Telex.hu.

– mondta Ignat az ukrán televízióban. Hozzátette: bár elégedett a csapás eredményével, remélte, hogy a hatás drámaibb lesz.

The moment of a #Ukrainian missile hitting the headquarters of the #Russian Black Sea Fleet. As you can see, there were several. Slow mo#Crimea #UkraineRussiaWar #Sevastopol #Zelensky #UkraineWar #ukrainecounteroffensive #Ukraina #Ukraine #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/pM7ErnqSCy