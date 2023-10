Nagyon bejött Elon Musknak, hogy Orbán a nácikhoz hasonlítota a sajtószabadságot védő uniós javaslatot

Lelkesen helyeselt a magyar miniszterelnöknek.

Elsöprő többséggel szavazta meg kedden az Európai Parlament (EP) az Európai Bizottságnak az újságírók és a médiaorgánumok védelméről, valamint a sajtószabadság biztosításáról szóló javaslatát. A jogszabály végleges szövegéről még csak most kezd tárgyalásokba az EP az Európai Tanáccsal, az irány azonban egyértelmű:

A javaslat emellett egy új független szerv, a Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testület létrehozására is kitér. Könnyű belátni, hogy az Orbán-kormányt mindez kellemetlenül érintené. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor az X-en így fogalmazott erről:

Az, hogy a miniszterelnök a nácikkal állította párhuzamba a sajtószabadság védelmét, elnyerte Elon Musk tetszését is. Ahogy arról a kormányközeli médiumok egymásra licitálva beszámoltak csütörtökön, az X tulajdonosa így helyeselt kommentben:

