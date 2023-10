"Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek" – állt a molinón az üzvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezésen

Nyíltan magyarellenes, "Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek" feliratú molinóval emlékezett az úzvölgyi katonatemetőben vasárnap a román nacionalista szervezetek mintegy 200 tagja a román hadsereg napján – számolt be több erdélyi hírportál.

Román résztvevők, mielőtt a csendőrsorfalat erőszakkal áttörték az úzvölgyi katonatemető bejáratánál, majd ortodox szertartás keretében felszentelték a törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát 2019. június 6-án. Fotó: MTI/Veres Nándor

A román hadsereg napja (október 25.) alkalmából szervezett felvonulást három nappal korábban, vasárnap tartotta a Nemzet Útja (Calea Neamului) és Ortodox Testvériség (Fratia Ortodoxa) nacionalista szervezet. A közösségi médiában közzétett felhívás szerint válaszként arra, hogy szerintük "a magyar politikai szervezetek óriási nyomást gyakorolnak" a hatóságokra az általuk felállított újabb keresztek eltávolítása érdekében.

Mihai Tarnoveanu, a Nemzet Útja vezetője pár követőjével már hétközben az úzvölgyi temetőbe látogatott. A közösségi oldalán közölt videófelvétel szerint a télre való felkészülésként viasszal és favédőszerrel kenték be a július 8-án önkényesen felállított 151 fakeresztet, melyeket a bírósági végzés nyomán június végén eltávolított 50 betonkereszt helyére emeltek.

A keresztekre Román hős (Erou roman) feliratú, a román zászló színeivel díszített táblácskákat szereltek, a nagyobb keresztre "A román hadsereg hőseinek emlékére" felirat került, alsó részére román zászlót tekertek.

Székelyhon fotókkal gazdagon illusztrált tudósítása szerint a vasárnapi felvonuláson a résztvevőknél egy nyíltan magyarellenes molinó is volt, melyen helytelen román megfogalmazással, helyesírással a "Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek" felirat állt. Ezen – utalva az 1919-es román bevonulásra – azt is írták: "Magyarország nincs Európa térképén".

Továbbá egy összefüggéstelen, helytelen román szöveg is szerepelt rajta, mely magyarul így értelmezhető: "A barbár magyarok rablási szándékkal érkeztek vidékeinkre 1290-ben. Ezt követően a mongol-magyarok családjaikat is idehozták" – írta a hírportál. A résztvevőknél a korábban használt "Valami örök. Erdély román föld" feliratot is látni lehetett.

A román zászlókat lengető, többnyire román népviseletbe öltött mintegy 200 fős tömeg bevonult a temetőbe, ahol terített asztal várta. A Maszol.ro azt írta, a hangszórókból román katonadalok és a román himnusz zengett. Ortodox szertartást tartottak, és felolvasták azoknak a román hősöknek a névsorát, akiknek a maradványai szerintük az úzvölgyi temetőben nyugszanak. A résztvevők "Jelen!" felkiáltással válaszoltak a nevekre.