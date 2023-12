Bizonyítékot követel a Kreml Lengyelországtól

Ma estig folytatja Lengyelország a légterébe belépő rakéta keresését.



Fotó: Pixabay

A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága korábban arról számolt be, hogy Ukrajna irányából érkező, egyelőre azonosítatlan légi eszköz repült be péntek reggel Kelet-Lengyelországba. A légsértés miatt Lengyelország bekérette az orosz ügyvivőt is.

Lengyelország szombaton meghosszabbította egy feltételezett orosz rakéta elemeinek felkutatását, amely szerintük péntek reggel megsértette az ország légterét – közölte a lengyel hadsereg.

Tájékoztatjuk, hogy december 30-án földi kutatást végeznek a lublini vajdaságban annak az objektumnak az esetleges elemei után, amely tegnap megsértette a lengyel légteret

– írta a lengyel hadsereg hadműveleti parancsnoksága az X közösségi oldalon.

A kutatás célja annak végleges megerősítése, hogy az objektum egyetlen eleme sem maradt lengyel területen.

Péntek este a lengyel külügyminisztérium beidézte az orosz ügyvivőt, magyarázatot követelve a légterének irányított rakétával történt megsértésére – írja a privátbankár.hu.

Moszkva mindaddig nem ad magyarázatot a lengyel légtérben lévő rakétára, amíg nem szolgáltatnak „kemény bizonyítékot”, hogy az valóban orosz volt

– mondta Andrej Ordash, Oroszország lengyelországi ügyvivője, miután beidézték a lengyel külügyminisztériumba.

A RIA Novosztyi, a Kreml-közeli orosz hírügynöksége szerint Ordash hozzátette: