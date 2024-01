Kövér László „csicskázása” Stockholmig is elhallatszott, nincs miről tárgyalni a svéd kormányfő szerint

A svéd miniszterelnök és a külügyminiszter is reagált Kövér sértődött kirohanására.

Kép: Ulf Kristersson / Facebook

Miután a svéd NATO-csatlakozás ügyében a magyar kromány álláspontja 180 fokos fordulatot vett, szolgaian követve Törökországot, Kövér László egy interjúban üzente meg Svédországnak: „nem vagyunk a csicskásai senkinek”. Az Országgyűlés elnöke így érvelt a komoly nemzetközi biztonságpolitikai kérdésben:

A svédek – szeretném megjegyezni, hogy a finnek is – olyan messzire mentek Magyarország pocskondiázásában, a demokratikusan megválasztott kormány gyalázásában és a mozgásterének szűkítésében, amit nem lehet meg nem történtté vagy mellékes körülménnyé tenni.

A Kövér sértődött vagdalkozása – mint az Index kiszúrta – Svédországban is visszhangot keltett: Ulf Kristersson miniszterelnök, valamint az ország külügyminisztere, Tobias Billström is reagált.

Nem, én úgy látom, hogy nem tettünk ilyet. Én külügyminiszterként nem sértegettem Magyarországot

– idézik azt, amit Billström az Aftonbladet svéd lapnak mondott. A külügyminiszter azt is hozzátette: „feltételezem, hogy a magyar fél tisztában van azokkal az ígéretekkel is, amelyeket a külvilágnak tettek. Vagyis azzal, hogy nem ők fogják utolsóként ratifikálni Svédország csatlakozását”. Orbán Viktor és a kormány tagjai korábban ugyanis többször beszéltek arról, hogy nem Magyarország fogja utolsóként jóváhagyni a döntést – noha Kövér László szerint „valakinek utolsónak is kell lennie”.

Nincs miről tárgyalnunk. Mi készen állunk a NATO-ra

– jelentette ki Kristersson. A kormányfő szintén úgy vélte, hogy a svéd kormány nem sértette meg Magyarországot. Hozzátette: „az, hogy egyes országok eltérő álláspontot képviselnek, nem újdonság. Ettől még mindketten lehetnek a NATO tagjai, csak tudomásul kell venni azt, hogy a NATO-n belül együtt kell működni”

A Fidesz frakciója egyébként legújabban azt jelentette be, hogy csak Orbán és Kristersson találkozója után kerülhet sor a svéd csatlakozás ratifikációra. Ezt a nyilatkozatok alapján már szervezik.