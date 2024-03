Most mindent félre tesz Vilmos herceg, számára felesége felépülése a legfontosabb

A múlt héten derült ki, hogy a walesi hercegnénél daganatos megbetegedést diagnosztizáltak januári műtétjét követően.

Hetek óta azt találgatja a fél világ, hova tűnhetett Katalin hercegné, akit a januári hasi műtéte óta nem lehetett látni a nyilvánosság előtt. A hercegné péntek este egy videóüzenetben szólalt meg Karácsony óta először, bejelentve, hogy a műtét utáni vizsgálatok kimutatták, daganatos megbetegedés alakult ki a szervezetében.

Amikor még minden rendben volt Fotó: Facebook/Kate Middleton

Az ugyancsak rákbeteg III. Károly király sem hagyta szó nélkül a történteket miután kiderült, hogy a fia felesége, Katalin hercegné is ezzel a betegséggel küzd.

Most egy informátor nyilatkozott, aki úgy fogalmazott:

„Vilmos rendkívül büszke a feleségére bátorságáért és erejéért, melyet nem csupán ezen a héten, de januári műtétje óta is tanúsít. A herceg mindig is megtett minden tőle telhetőt, hogy megvédje a családját. Most, talán jobban mint valaha, arra összpontosít, hogy felesége teljes nyugalomban épülhessen fel, továbbá, hogy gyermekei magánszféráját is megóvja”.