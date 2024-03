Oroszok terjesztik III. Károly király halálhírét

A brit uralkodó haláláról a pletyka akkor kapott szárnyra, amikor Oroszország egykor legelismertebb üzleti lapja, a Vedomosztyi Telegram-csatornáján megosztottak egy erre vonatkozó bejegyzést.

Egy Károlyt ünnepi katonai egyenruhában ábrázoló fotó, mellette a szűkszavú felirat állt a posztban: "III. Károly brit király meghalt". A hír az orosz internetes csatornákon, – köztük a Readovka nevű, több mint 2,35 millió előfizető követővel rendelkező Kreml-barát Telegram-csatornán – keresztül terjedt el villámsebesen - a The Guardian nevű brit lap beszámolója szerint.

III. Károly megbeszélést folytat Rishi Sunak miniszterelnökkel a királyi rezidencián 2024. február 21-én Fotó: MTI

A BBC nem adott ki közleményt, és a Buckingham-palota sem tett közzé nyilvános nyilatkozatot. A Readovka ugyanakkor rendelkezett egy ismeretlen eredetű dokumentummal, melyet a királyt ábrázoló fénykép mellett tett közzé.

"A király tegnap délután váratlanul elhunyt"– a királyi család közlemény szerint

– állt a dokumentumban, mely 2024. március 18-i keltezésű volt.

A dokumentum, melynek készítője ismeretlen, szorosan mintázta a palota korábbi közleményét a néhai királynő, II. Erzsébet haláláról, melyben ez állt: "A királynő ma délután békésen elhunyt Balmoralban." Egy másik változat, mely szintén nagy sebességgel terjedt orosz közösségi médiafelületeken, egy lemondólevelet tartalmazott, mely "Bob király, a sárga Minion" néven nevezte meg Károly utódját.

A hír ekkor már Ukrajnába is eljutott, ahol az egyik vezető televíziós csatorna is közzétette. De ekkorra már olyan hírek is megjelentek, hogy talán nem is igaz az egész.

A Gazeta.Ru orosz weboldal eredetileg tweetelt:

"III. Károly brit király meghalt – a Buckingham-palota jelentése szerint. Az uralkodó 75 éves volt. Nemrég rákot diagnosztizáltak nála".

Később szerkesztették az eredeti bejegyzést és hozzátették:

"Ugyanakkor a hivatalos brit médiában erről semmit sem írtak. Valószínűleg az információ hamisítvány".

Az egyik vezető orosz médiaszerkesztő is közzétette a cikket, azt írva: "Nem tudom megmondani, hogy igaz-e vagy sem". Később felvetette, hogy a Buckingham-palota honlapját valószínűleg "feltörték".

Ekkorra már beindultak a mémek. Az egyik Kreml-párti csatorna egy olyan fotót tett közzé, melyen Károly király fejét photoshoppolták a walesi hercegnőről készült néhány nappal korábbi fényképhez hasonlóan – mint ismeretes, annak közzétételét több hírügynökség is visszautasította a közelmúltban.

"Fotós tény: a Buckingham-palota friss fotót adott ki III. Károly királyról, hogy eloszlassa a haláláról szóló pletykákat"

- írta a csatorna.

"London szánalmasan néz ki"

- írta az orosz külügyminisztérium szóvivője, megosztva ezt a posztot.

Végül a Taszsz orosz állami hírügynökségtől érkezett a híradás: "III. Károly király továbbra is ellátja hivatalos teendőit és magánmegbízatásokon vesz részt".

Az egész történet az orosz dezinformációs hadviselés iskolapéldája, minden bizonnyal.