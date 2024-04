Ha kell, atomfegyvert is bevet Franciaország – Macron kész mindenre az érdekeik védelmére

A nukleáris fegyverekkel kapcsolatos francia doktrína szerint akkor lehet azokat bevetni, ha Franciaország létfontosságú érdekeit fenyegetik – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök.

Párizs "kész megnyitni a vitát" a nukleáris fegyvereket is magában foglaló európai védelmi politikáról.

"Szeretném elindítani ezt a vitát a rakétaelhárító védelemről, a nagy hatótávolságú képességekről és a nukleáris fegyverekről azoknak az államoknak az esetében, amelyek rendelkeznek ilyenekkel, vagy amelyeknek a területére telepítettek amerikai atomfegyvereket. Tegyünk ki mindent az asztalra, és nézzük meg, mi nyújt számunka valódi védelmet, hiteles módon"

- fejtette ki a francia államfő az interjúban, melyet pénteki strasbourgi látogatása során adott az Ebra-cégcsoport kelet-franciaországi regionális lapjainak – számolt be a penzcentrum.hu

Nukleáris armageddon Fotó: NASA Climate Change

Európai rakétapajzsra van szükség

Kijelentette: Franciaország meg fogja őrizni "sajátosságát, de készen áll arra is, hogy jobban hozzájáruljon Európa védelméhez". Macron szerint beszélni kell egy európai rakétapajzs lehetőségéről is: biztosítani kell, hogy ez minden rakétatípus elhárítására alkalmas legyen, és egyben elrettentsen az atomfegyverek bevetésétől is.

"A hitelességhez szükség van nagy hatótávolságú rakétákra, amelyek elrettentik az oroszokat. A nukleáris fegyverekkel kapcsolatban pedig Franciaországnak az a doktrínája, hogy akkor lehet azokat bevetni, ha létfontosságú érdekeinket fenyegetik"

- mondta a francia államfő.

Erős Európára van szükség, mely tiszteletet parancsol és szavatolja a biztonságát

A Brexit óta Franciaország az egyetlen atomhatalom az Európai Unióban, mellette Nagy-Britannia rendelkezik még saját atomfegyverekkel. A brit és francia nukleáris potenciálhoz hozzáadódnak az Egyesült Államok öt európai országban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Olaszországban és Törökországban tárolt nukleáris töltetei. Emmanuel Macron csütörtökön a párizsi Sorbonne egyetemen tartott beszédében olyan "erős Európa" mellett érvelt, amely "tiszteletet parancsol", "szavatolja a biztonságát", és visszaszerzi "stratégiai autonómiáját".