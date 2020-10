Pataky megtiltották, hogy idén koncertezzen

Anyósa és felesége leveseitől és a rajongók szeretetétől kap erőre az Edda énekese.

Kevés esély van rá, hogy idén láthatja közönsége a koronavíruson átesett Pataky Attilát és Gömöry Zsoltot – írja a Blikk.

Noha a kórházat már elhagyhatták az Edda zenészei, a teljes gyógyulásig még hosszú út áll előttük, az orvosok pihenőt írtak elő nekik. A legendás rockbanda frontemberének egyelőre tilos az éneklés is, kímélnie kell magát, hiszen nem olyan rég még hang is alig jött ki a torkán.

Kezdődő tüdőgyulladásom volt, csak suttogva, fojtott hangon bírtam beszélni. Teljesen el voltak gyengülve a hangszalagjaim, de már sokat javult – árulta el a Blikknek Pataky Attila.

Két hete itthon vagyok, így még gyorsabb a felépülés, hála a feleségem és az anyósom csodálatos gyógyleveseinek. Ám mindezek ellenére az éneklés sajnos még várat magára. Most sokat kell pihennem nekem is és szerzőtársamnak is. A következő hónapokban, december végéig biztosan nyugton maradunk.