Megalázó nyugdíjból tengődik a Fonográf legendás zenésze, ezért 74 évesen elment biztonsági őrnek

A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni a dobos.

Németh Oszkár balról a második Urbán Tamás képén. Forrás: Fortepan

A hetvenes és nyolcvanas évek aranykorszakának egyik ünnepelt, kiváló zenésze volt Németh Oszkár (74). A Fonográf és a Tolcsvay-trió dobosaként sikert sikerre halmozott, ma már igazi legendának számít – emlékeztet a Blikk.

A legnagyobb példányszámban megjelenő bulvárlap szerint Németh 60 ezer forintos nyugdíja szinte semmire sem elég, így jelenleg a kétszeres nagypapa 24/48 órás váltásban biztonsági őrként dolgozik, hogy megéljen, sőt, hogy túléljen.

A zenészélet mindig is kiszámíthatatlan volt. Előfordult már, hogy a muzsikálás mellett kellett vállalnom valami kisebb munkát, de most egyszerűen nincs már választásom. Ha nem lenne ez a járvány, akkor éppen egy új zenekarral próbálnánk valamit alkotni, de erre most nincs lehetőség, el kellett mennem dolgozni