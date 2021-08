Majka keményen védi esküvőjét: "Leszedem a kamerás drónotokat, ha idejöttök!"

Ahogy arról korábban beszámoltunk a helyszínen szigorú biztonsági előkészületek folytak, hogy avatatlan szemek ne lássák a lagzi helyszínét.



Tíz év után a hétvégén házasodik össze az ország egyik legnépszerűbb sztárpárja, Majoros Péter és Majoros Hajnalka. Majka a tőle megszokott módon nem is aprózza el az ünneplést, egyből egy három napos lagzit szervezett szerelmével, akivel mindent megtesznek annak érdekében, hogy életük nagy napjának pillanatait ne örökíthessék meg illetéktelenek – írja a Blikk.hu.

A Bors beszámolója szerint ugyanis a parkolóban egy elegáns fiatalember, papírral a kezében faggatja az arra járókat, hogy fel vannak-e írva a vendéglistára, aki pedig nem szerepel a névsorban, az már fordulhat is vissza, arról nem is beszélve, hogy a rapper egy külön üzenetet is címzett.

Leszedem a kamerás drónotokat, ha idejöttök!

- mondta a Borsnak Majka, aki a lap cikke szerint beszerzett egy olyan műszert, ami megzavarja, és mozgásképtelenné teszi a közelébe repülő drónokat.

