Kulcsár Edinát nem zavarja, hogy nem ülhet üzleti ügyekről beszélő férfiak között

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata új fordulóponthoz érkezett: Edina megismerkedett a rapper családjával, akik befogadták, Edina pedig igyekszik megfelelni a roma szokásoknak.

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata új fordulóponthoz érkezett: Edina megismerkedett a rapper családjával, akik befogadták, Edina pedig igyekszik megfelelni a roma szokásoknak.

Mint a Blikk idézi: a családdal kapcsolatban a Borsnak így nyilatkozott a modell:

„Mivel Márknak nagyon összetartó a családja, és fontos neki, hogy a szerettei is jó kapcsolatot ápoljanak a párjával, így hamar sort kerítettünk a találkozásra, és abszolút azt látom, hogy elfogadtak. Én is jól érzem magam közöttük. Úgy érzem, Márk anyukája kifejezetten megkedvelt. Elég sűrűn beszélünk telefonon, még akkor is, ha épp nem a szerelmemmel vagyok. Sokszor csak úgy megkérdezte, hogy vagyok, és valahogy mindig akkor írt, amikor egy picit rosszabb passzban voltam. Ilyenkor mindig sikerült megnyugtatnia. Mintha megérezte volna, mikor kell írnia. Volt szerencsém személyesen is találkozni vele, de egyébként Németországban él, és a távolság ellenére egészen a kisebb dolgoktól a mély, nagy beszélgetésekbe is bele szoktunk menni. Mindketten rajongunk Márkért, így ő mindig közös témánk. Nagyon kedves nő, és csakúgy, mint a fiának, neki is jó az értékrendje, amit imádok bennük”.