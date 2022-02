Bige László évek óta a Forbes 50 leggazdagabb magyar listájának előkelő tizenkettedik helye környékén tanyázik. Becsült vagyona 100 milliárd forint körülre rúg és a Forbes cikke alapján már több ízben indult ellene eljárás, többek között vesztegetés elfogadásával és hűtlen kezeléssel is gyanúsították már.

Most igazán exkluzív módon ünnepelte a születésnapját a budapesti Corinthia szállóban. A Bors birtokába került felvételek szerint a világhírű skót zenész, Rod Stewart is feltűnt abban a kétszáz fős vendégseregben a milliárdos születésnapjára gyűltek össze Budapesten. A lap információi szerint a világsztár ilyen fellépésért 100 ezer dollárt is elkér, ami körülbelül 30 millió forintnak felel meg.

A lap úgy tudja, hogy Rod Stewart közel egyórás koncertet adott, aminek a végén személyesen köszöntötte fel Bigét – ez egyébként feláras. Az információk szerint a muzsikus egy komplett zenekarral és magánrepülőgéppel érkezett a szülinapi bulira.

Tavaly már nagy port kavart, hogy a zenész volt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea sztárvendége az év esküvőjén. Nem tudni, a nemzet gázszerelője mennyire veszi rossznéven a duplázást, ám valószínűleg a viszony már így is feszült a két milliárdos között, mivel a műtrágya-király nemrég igencsak kibabrált Mészárossal.

Akciót hirdetett ugyanis a Bige érdekeltségébe tartozó Nitrogénművek: tonnánként csak 199 ezer forintért adja a pétisót. Mészáros Lőrinc cége, az Agrolink az elmúlt két hónapban 10,5 milliárdért vásárolt be Bigénél, akkor viszont 217 ezer forintért kínálták a műtrágya tonnáját. Nagy akcióról maradhatott így le Mészáros Lőrinc. Tonnánként akár 18 ezer forinttal, nagyjából 8 százalékkal is kevesebbet fizethetett volna Bige Lászlóéknak, ami a 10,5 milliárdos bevásárlásnál már jelentős megtakarítást jelent (feltételezve, hogy csak pétisót vásárolt az Agrolink).

Forrás: Blikk.hu/Forbes.hu