Tóth Gabi imával reagált az "ördögi" metál zenére

A Sztárban Sztár leszek! vasárnapi adásában több metál zene is felbukkant, például a Korn együttes Falling Away from Me című száma.

A produkció nem aratott sikert, noha Majka szereti a stílust. Tóth Gabi annyira nem:

„Nekem nagyon ördögi ez az egész”

– mondta az énekesnő.

Később még jobban eldurvult a helyzet: az egyik versenyző, Kovács Hajnalka egy igazi, hörgős metál számmal készült, itt már Tóth Gabi imádkozni is kezdett.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod…

„Gabi most ezen mit imádkozik?”

– méltatlankodott Till Attila. Az énekesnő később hozzátette, teljesen kisült az agya a hallottaktól.