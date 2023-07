Megölhetnek valakit Gáspár Evelin nevében: „Életem egyik legnagyobb és leghosszabb harcát vívom...”

Csalók hirdetéseibe futott bele Gáspár Evelin: az ő arcával reklámoznak fogyasztószereket, azzal, hogy a tévésnek azzal sikerült elérnie az álomalakját.

Visszaélnek a nevével. Forrás: Youtube

Gáspár Evelin rengeteget fogyott az elmúlt időszakban, így rengetegen irigylik az alakját. Azt kérdezgetik tőle, milyen csodaszer segítségével sikerült fogynia – írja a Blikk.

Evelin már nem először kerül abba a helyzetbe, hogy a nevével és az arcával visszaélve reklámoznak kamu oldalak fogyasztószereket. Legutóbb mit sem tudott a dologról, míg a követői el nem küldték neki a hu.gasparevelin.beauty oldalát.

Nem először történik ez meg velem, és tartok tőle, hogy nem is utoljára. Próbálok tenni ezek ellen az oldalak ellen, de a rendőrség tűt keres a szénakazalban, hiszen ezek az oldalak lenyomozhatatlanok. Ugrálnak különböző szerverbankok között, és iszonyú nehéz megtalálni a felelősöket

– mondta az újabb hamis reklámszövegről.

Evelint rettentően bosszantja a helyzet és, hogy nem tud ellene mit tenni.

Tizenöt éves, kőkemény munka áll a mögött, ahogy most kinézek. Ezt a munkát teszik tönkre az ilyen hirdetések, és ebből már nagyon elegem van! Rendszeresen és nagyon keményen edzek személyi edző segítségével. Közben egy bőrfeszesítő kezelésre is járok, hiszen a fogyás után erre is szükség van. Életem egyik legnagyobb és leghosszabb harcát vívom, amelyhez nem használok semmiféle csodaszert