Egy ismert celeb 7 millió forintért szokott dubajozni – megszólalt egy érintett szexmunkás Görög Zita interjúja után

Miután Görög Zita beszélt a dubajozó szexmunkásokról, előállt egy érintett nő.



Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

Görög Zita a Telexnek adott interjút, amiben elmondta, hogy a magukat modellnek nevező celeblányok valójában dubajozásból élnek, vagyis az arab városban adják el testüket milliomos kuncsaftoknak.

Ezek után egy név nélkül nyilatkozó szexmunkás a Blikknek mondta el, hogy ügynökségen keresztül is lehet dolgozni, de engem az egyik barátnőm szervezett be – mondta el lapunknak egy érintett lány. – Havonta nagyjából egy-két partnert vállalok, amiből keresek annyi pénzt, hogy luxuskörülmények között éljek. A bevétel nagyban függ attól, mit vállal be az ember.

A sejkek gyakran több hétre bérelnek ki egy lányt, amiért akár 12 millió forintnyi összeget fizetnek. Ám egy durvább perverzió kielégítésére alkalmanként is áldoznak 10-12 milliót. Nem feltétlenül készpénzben fizetnek, sokszor ékszert, gyémántot, Rolex órát ajándékoznak, mivel ezekkel feltűnésmentesen át tudunk jutni a határon.

"Az egyik ismert celebről például tudom, hogy havi hétmillió forintért lehet kibérelni, és az ilyen alkalmakkor természetesen végig kint is tartózkodik Dubajban. Tudomásom szerint az is előfordult vele, hogy két-három napért közel négymillió forintot kapott"



– mondta a nő, aki azt állítja, a megrendelők nemcsak arab sejkek, ugyanis orosz és amerikai üzletemberek is gyakran a lányok miatt utaznak ki Dubajba.